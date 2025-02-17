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Giriş Tarihi: 17.2.2025 17:34 Son Güncelleme: 17.2.2025 17:36

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti'mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir." ifadelerini kullandı.

Çelik şu ifadeleri kullandı: CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir.

Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti'mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.

Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki!
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