Özlem Gürses’e 2 yıla kadar hapis cezası istendi

Gazeteci Özlem Gürses YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında "Suriye haritasını yani Esadın devrilmesi sonrasındaki Suriye haritasını ise aşağı tarafta görüyorsunuz gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere IŞİD yapısı yani TSK SMO yani Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu diyim kürtlerin kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş durumda mesela Halebin hemen üstünde Tel Rıfat tarafı orda sarı bir bölge varken PKK YPG varlığı varken orda orayı şuanda TSK SMO yönlendiriyor Ayn el Arabtaki varlık biraz küçülmüş gözüküyor aşağı tarafa baktığınızdaysa aşağıda de.." şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu sözlerin ardından gözaltına alınan Özlem Gürses'e ev hapsi uygulandı. Daha sonra ev hapsi kaldırıldı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Özlem Gürses'in youtube yayınında söylediği sözler yer aldı. İddianamede gazeteci Özlem Gürses'in ifadesine de yer verildi. Gürses ifadesinde, her gün 1 saat yayın yaptığını ve bu yayın içerisindeki 8 saniyelik kısmın alınarak hedef gösterildiğini belirterek, "Ben yayında bu cümleleri kullanırken harita üzerinden de göstermeye çalıştım, ancak bunu yaparken söylemek istediğim ve anlatmak istediğim şeyler havada kalmış olabilir veya iki cümleyi birbirine bağlarken bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Burada dil sürçmesi veya cümleleri birbirine eksik bağlamış olabilirim. Ben kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetlerini bir terör örgütüyle bağlantılıymış gibi göstermek istemem ve istemedim ve bu yüzden üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlış anlaşılmadan dolayı da çok üzgünüm" dedi.

2 YILA KADAR HAPİS

İddianamede, şüpheli Samiye Özlem Gürses'in görüntü çözüm tutanağı ile belirlenen konuşması bir bütün olarak göz önüne alındığında; Devletin askerî teşkilatına terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci bir kurum olarak göstermek suretiyle alenen aşağıladığı kaydedildi. Özlem Gürses hakkında "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.