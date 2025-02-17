Şanlıurfa’da sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kamu düzeni ve asayişin sağlanması, şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının elde geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında çeşitli silahlarla paylaşımda bulunan şahıslara yönelik, 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Şüphelilerin ikamet, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait 7 adet şarjör, 62 adet kartuş ve 9 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda, S.K. (23), H.F.D. (21), A.K. (21), M.E.İ. (20), M.F. (24), A.D. (30), M.T. (23), Ş.K. (21), Y.E.P. (22), A.B. (19), T.Ö. (27), B.Ş. (22), M.Z.K. (17), A.Y. (17), İ.K. (17), M.E.A. (16), Ü.D. (19) ile H.P. (21) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.