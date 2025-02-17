Şanlıurfa’da sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 gözaltı

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ikamet, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait 7 adet şarjör, 62 adet kartuş ve 9 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda, S.K. (23), H.F.D. (21), A.K. (21), M.E.İ. (20), M.F. (24), A.D. (30), M.T. (23), Ş.K. (21), Y.E.P. (22), A.B. (19), T.Ö. (27), B.Ş. (22), M.Z.K. (17), A.Y. (17), İ.K. (17), M.E.A. (16), Ü.D. (19) ile H.P. (21) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.