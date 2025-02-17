TBMM Başkanı Kurtulmuş Tokyo Camisi’ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Tokyo Camii ile Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.Camiye gelişinde Tokyo Din Hizmetleri Müşaviri Muhammed Raşit Alas, cami görevlileri ve Tokyo Camii Diyanet Vakfı üyeleri tarafından karşılanan Kurtulmuş, camide bulunan Japon ve Türk vatandaşlarıyla bir süre sohbet etti. Cami hakkında bilgi alarak incelemelerde bulunan Kurtulmuş, daha sonra ikindi namazını buradaki Müslümanlarla birlikte kıldı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokyo Camii'nin ardından Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret ederek Enstitü Müdürü Hüseyin Tuna'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Türkçe ve el sanatları kurslarının verildiği sınıfları ziyaret eden Kurtulmuş, kursiyerlere başarılar dileyerek hediyeler verdi.Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin "İki ülkenin hükümetleri arasında var olan çok yakın ilişki, böylece parlamentolar arasında da güçlü bir ilişkiye dönüştürülecek ve parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından yararlanarak da Türk-Japon işbirliğini arttırma imkanımız olacaktır" dedi.Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tokyo Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan çalışanlarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.