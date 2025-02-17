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Giriş Tarihi: 17.2.2025 22:16

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek. Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm detaylarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’de! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

KÜLLİYE'DE KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecekler.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm detaylarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular
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