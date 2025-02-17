Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’de! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

KÜLLİYE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecekler.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm detaylarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.