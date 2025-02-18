Abdullah Özdemir’den İmamoğlu’na ince ayar: Yol arkadaşlarının altını oyanların mertlikten bahsetmesi trajikomiktir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Terör Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması talep edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, siyasi yasaklı konumuna getirecek soruşturmalar sonrasında önceki gün sosyal medya hesabından hedef şaşırtmaya çalıştı. İşlediği öne sürülen suçlar nedeniyle açılan davalardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmaya çalışan İBB Başkanı "Bu millet cesur olanı, mert olanı sever" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak ve hakkındaki davalardan erken seçimle kurtulma umuduna sarılan İmamoğlu'nun açıklamalarına AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den yanıt geldi.

İBB PARASIYLA DELEGE SATIN ALINAN ŞAİBELİ KURULTAYA GÖNDERME

Özdemir, CHP'de Özgür Özel'in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP Kurultayı'nda, şaibelerin olduğu, İBB parasıyla delege satın alındığı iddiaları gündemdeki yerini korurken Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ve İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın para karşılığı bazı delegelerin fikir değiştirdiği yönündeki savcılık ifadesine gönderme yaptı.

'MİLETİN SİZE SANDIKTA VERDİĞİ CEVABIN ÜZEİRNDEN 20 AY GEÇTİ'

Ayrıca İmamoğlu'nun Fransa, Almanya, Brüksel ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde düzenlenen toplantılarda Türkiye'yi şikayet etmesine de atıfta bulunan Özdemir, "Kendi partisi içinde Brezilya dizilerini aratmayanların, içten pazarlıklar yapanın, arkadan iş çevirenlerin, koltuk uğruna 'ağabeyim', 'kardeşim' dediği yol arkadaşlarının altını oyanların mertlikten bahsetmesi, Özgür Bey'in şiir bilgisi kadar trajik ve komik. Mertlik; ülkesini Avrupa'ya şikayet etmek değil, ülkesi için Avrupa dahil tüm dünyayı karşına almaktır! Bu arada; 7 düvel birleşip Sayın Cumhurbaşkanımız karşısında sandıkta milletin size verdiği cevabın üzerinden daha 20 ay geçti" ifadelerine yer verdi.