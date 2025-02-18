Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan The Economist’e tepki: Küresel kumpaslara boyun eğmeyeceğiz

The Economist'in haberleri üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, Türk yargısının hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürdüğünü dile getirerek, "Türkiye'ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olan bu dergi, ülkemize karşı açık bir karalama kampanyası yürütmektedir.

Türkiye'nin bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve ekonomik büyümesi, birilerini rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni versiyonlarından başka bir şey değildir" dedi.

Operasyon yapılmaya çalışılan eski Türkiye'nin artık geride kaldığını aktaran Bakan Tunç, "Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir. The Economist ve benzeri çevrelerin dezenformasyon kampanyalarına karşı dimdik durmaya, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteğiyle dünyada söz sahibi olmaya, daha da güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.