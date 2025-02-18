AK Partili Sarıbaş: Türkiye, İslam dünyasının umut ışığıdır

TBMM Genel Kurulu çalışmalarında konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, "Son Asya ziyaretlerinde gördük ki Türkiye'nin duruşu sadece bizim değil, tüm İslam dünyasının umut ışığıdır. Malezya'dan Endonezya'ya, Pakistan'dan diğer dost ve kardeş ülkelere uzanan bu temaslarda, ekonomik ve stratejik iş birliklerimizi güçlendirmekle kalmadık; ümmet bilincimizi pekiştiren, dayanışmamızı kuvvetlendiren sağlam adımlar attık" ifadelerini kullandı.

"ADALETSİZLİĞE MEYDAN OKUYAN BİR İRADEYİ TEMSİL EDİYORUZ"

AK Parti Aydın Milletvekili Sarıbaş, "Biz, "Dünya beşten büyüktür" derken sadece bir sözü deklare etmiyoruz. Biz, adaletsizliğe meydan okuyan bir iradeyi temsil ediyoruz. Biz, Kudüs'ün onurunu korumaya, Gazze'deki yetimin hakkını savunmaya, Somali'den Arakan'a mazlumların elinden tutmaya devam ediyoruz. Bizler, İslam dünyasının ortak sesi olmaktan geri durmayacak; hakkın, hakikatin ve adaletin bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. İslam dünyasının ortak sesi, küresel adaletin savunucusu olan bir liderin yol arkadaşı olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.