Bakanlık harekete geçti: Kaçak yapılaşmaya geçit yok!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlğü ekipleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı.

Bakanlık uzmanları o denetimler sonrasında sahil şeridinde yer alan yapılara yönelik önemli tespitler yaptı ve Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı.

Bu denetimler sonrasında;

- 21 adet tescilli, 2 adet tescilsiz taşınmaza ilişkin kaçak olarak yapılan denize doğru eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar nedeniyle suç duyurusunda bulunularak, izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına karar verildi ve taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi.

- Daha önceki tarihlerde izinsiz uygulamalar nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 adet tescilli, 2 adet tescilsiz taşınmaza ilişkin bir kez daha izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılarak karar gereğinin yerine getirilmesi istendi.