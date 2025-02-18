Bilirkişiyi hedef gösteren İBB başkanı hakkında ikinci iddianame

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak'ta Saraçhane'de bulunan başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi hedef alan sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan resen başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. İmamoğlu'nun bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, kamuoyu baskısıyla soruşturmaları ve davaları etkilemeye teşebbüs ettiği iddianamede yer aldı. İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle de dava açıldığına atıf yapılan iddianamede, her iki olay bir arada değerlendirildiğinde İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve basını kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı kaydedildi.