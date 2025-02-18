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Giriş Tarihi: 18.2.2025 11:01

Emine Erdoğan'dan Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşım

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün katıldığı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında "Bize düşen, hep birlikte, Türkiye Yüzyılı'nın tarihini yazarken, kalemimizi, bu bilgi ve birikimin mürekkebiyle doldurmaktır" ifadelerini kullandı.

AA
Emine Erdoğan’dan Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni’ne ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN TARİHİNİ YAZARKEN..."

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın girişimcilerimizin önündeki engelleri ne kadar kaldırırsak, bölgesel kalkınmada o kadar yol alırız. Bize düşen, hep birlikte, Türkiye Yüzyılı'nın tarihini yazarken, kalemimizi, bu bilgi ve birikimin mürekkebiyle doldurmaktır." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, ödül törenine ilişkin görüntülere de yer verildi.

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Emine Erdoğan'dan Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşım
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