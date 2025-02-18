Filistin özgür olmadan Ortadoğu’ya barış gelmez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya programı kapsamında başkent Tokyo'da Sasakava Vakfı'nda "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" başlıklı konferansta konuştu:

❱ Gazze üzerinde akıl almaz, siyasi rasyonalite dışı, hiçbir şekilde kabul edilemez, tarihi hiçbir gerçekle örtüşmeyecek yeni teklifleri, Filistin halkının Gazze'den tehcir edilmesi anlamına gelen teklifleri kabul etmek, masaya koymak, üzerinde konuşmak dahi mümkün değildir. Böylesine büyük bir soykırımın yaşandığı ortamda ne yazık ki dünyanın neredeyse bütün uluslararası kurum ve kuruluşları sessiz, çaresiz, duyarsız kalmıştır. Filistin meselesi artık insanlığın meselesi haline gelmiştir. Türkiye olarak başından itibaren bu vahşetin sona erdirilmesi, uluslararası camianın harekete geçmesi için bütün gücümüzle mücadele ettik.

Her platformu kullanarak Gazze'de, genel anlamda Filistin'de barışın sağlanması için uluslararası camiayı uyarmaya, harekete geçmeye ve gerçekten tavır almaya sevk etmek için mücadele ettik. Japonya, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekliyor. Ortadoğu'da özgür bir Filistin devleti tam manasıyla kurulmadan Ortadoğu'da barış olmaz.

❱ Bölgenin istikrarlı tek demokrasisi olan Türkiye, kardeşimiz, dostumuz ve komşumuz olan Suriye halkına karşı demokratik rehberlik vazifesini yerine getirmekte kararlıdır. Suriye de artık tamamıyla terör örgütlerinden arındırılmalı. SABAH