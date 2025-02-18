Halk TV iddianamesi kabul edildi: İşte hakim karşısına çıkacakları tarih!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişiyi hedef haline getirmesinin ardından bahse konu bilirkişi ile olan telefon görüşmesini izinsiz yayan Halk TV hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, Barış Pehlivan'ın bilirkişi ile olan telefon konuşmasını Program Koordinatörü Kürşad Oğuz tarafından kayda alındığı, tutuklu bulunan şüpheli Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a gönderildiği ifade edilen iddianamede, Toktaş'ın da kaydı şüpheli Seda Selek'e gönderdiği ve canlı yayında yayınlandığı yer almıştı.

CEZALARI İSTENDİ

İddianamede, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'a "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Yargı Görevini Yapanı Etkileme, Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'e, "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, Yargı Görevini Yapanı Etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

4 MART'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

İddianame gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tensip zaptını düzenleyen mahkeme 1'i tutuklu 5 sanığın 4 Mart 09:30'da görülecek olan duruşmada hakim karşısına çıkmasına karar verdi.