İstanbul merkezli 9 ilde terör operasyonu: 52 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediliyor.

52 GÖZALTI

Yürütülmekte olan soruşturmada, ele geçirilen örgütsel arşivlere göre HDK yapılanmasında İstanbul ilinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 60 şahsa yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzelendi. 52 şüpheli yalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri ile firari şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam ediyor.

ÇOK SAYIDA İSİM YER ALIYOR

Gözaltına alınan şüpheliler arasında DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, EMEP Partisi İl Başkanı Sema Barbaros Durmuş, EMEP Parti Eski Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, sanatçı Pınar Aydınlar, gazeteci, avukat ve öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi.