Kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu kanadı Özel’e Yavaş kanadı İmamoğlu’na meydan okuyor

CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu çekişmesi yaşanıyor. Taraflar arasında bu kez bildiri savaşları patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği kaybettiği 2023 yılındaki kurultaya ilişkin başlatılan soruşturma sonrası Kılıçdaroğlu destekçileri bir kez daha atağa kalktı. Kurultayın şaibeli olduğuna yönelik birçok isimden peş peşe açıklamalar gelirken, en dikkat çekici çıkışı ise eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç yaptı.

Ağaç, Özgür Özel ve yönetimini hedef alarak, "Yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla partimizin mahkeme kapılarında yıpratılmasının önüne geçecek en yetkili adres ve zemin kurultaydır. Ülkemizi, halkımızı ve partimizi bu belirsizlikten ve kaostan kurtarmanın tek yolu CHP'nin acil bir olağanüstü kurultaya gitmesidir" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ CEPHESİ HAREKETE GEÇTİ

Bu arada önceki gün CHP'li 21 il belediye başkanının, Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulunması, Mansur Yavaş cephesini de harekete geçirdi. Başkentin ilçe belediye başkanları, Yavaş'a sosyal medya üzerinden peş peşe destek mesajları yayınladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu, "90 yılı aşkın CHP'li bir ailenin ferdi olarak, erken veya zamanlı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin adayının Sayın Mansur Yavaş olmasını temenni ediyorum" dedi. 9 ilçe belediye başkanı daha Mansur Yavaş'a "Yanındayız" ifadesiyle destek mesajı iletti.