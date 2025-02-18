Haberler Gündem Haberleri PKK/KCK’ya 51 ilde operasyon! İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Terörsüz Türkiye için kararlı adım”
Giriş Tarihi: 18.2.2025 09:06

PKK/KCK’ya 51 ilde operasyon! İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Terörsüz Türkiye için kararlı adım”

Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün siyasal, mali ve cezaevi yapılanmalarına, yasa dışı eylemlerine, şiddet içerikli sokak olaylarına ve sosyal medya üzerinden yürütülen propagandalarına karşı 51 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla örgüte ağır bir darbe vurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Hedefimiz Terörsüz Türkiye. Milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız” dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK/KCK’ya 51 ilde operasyon! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörsüz Türkiye için kararlı adım

PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 5 gündür aralıksız devam eden operasyonlarda, 51 ilde gerçekleştirilen baskınlarla toplam 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü.

Adıyaman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Hakkâri ve Van başta olmak üzere 51 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin PKK/KCK'nın siyasal, mali ve cezaevi yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları ve eleman kazandırdıkları ortaya çıkarıldı. Ayrıca, yasa dışı sokak eylemlerine katıldıkları, şiddet içerikli olaylara karıştıkları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan kişiler de yer aldı.

SİLAHLAR VE ÖRGÜTSEL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda, 2 adet AK-47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller, terör örgütünün finansal ve lojistik yapılanmasını deşifre etmek için incelenmeye alındı.

BAKAN YERLİKAYA: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hedefimiz Terörsüz Türkiye. Milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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PKK/KCK’ya 51 ilde operasyon! İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Terörsüz Türkiye için kararlı adım”
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