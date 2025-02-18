Ümit Özdağ’a 4 yıl 8 ay hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı. İddianamede, Özdağ'ın gerçekleştirdiği söz ve beyanları ile Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği, Cumhurbaşkanı'na yönelik söylediği kabul edilen ifadelerin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu belirtildi. Özdağ'ın 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılması istenildi. Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.