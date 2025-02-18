Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere ve yapmış olduğu paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 21 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İLK SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Soruşturmalar devam ederken Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı. Özdağ'ın 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılması istenildi. Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

TUTUKLULUK DEVAM EDECEK

Özdağ'ın tutuklu bulunduğu "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan yürütülen soruşturmada tutukluluk incelemesi yapıldı. Değerlendirme yapan yetkili mahkeme, tutukluluk devam kararı verdi.