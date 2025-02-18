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Giriş Tarihi: 18.2.2025 16:27 Son Güncelleme: 18.2.2025 16:56

Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında yürütülen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 21 Ocak’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma devam ederken Özdağ’ın tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, tutukluluk devam kararı verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere ve yapmış olduğu paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 21 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İLK SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Soruşturmalar devam ederken Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı. Özdağ'ın 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılması istenildi. Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

TUTUKLULUK DEVAM EDECEK
Özdağ'ın tutuklu bulunduğu "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan yürütülen soruşturmada tutukluluk incelemesi yapıldı. Değerlendirme yapan yetkili mahkeme, tutukluluk devam kararı verdi.

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Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı
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