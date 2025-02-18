Zelenskiy’nin eşinden Emine Erdoğan’a teşekkür

Ukrayna lider Zelenskiy'nin eşi Zelenska, savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne Emine Erdoğan ile beraber gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başında Odesa kentindeki Soneçka Çocuk Evi'nde kalan yetim ve korunma ihtiyacı olan 34 çocuğu Emine Erdoğan ile görüşerek Ankara'ya tahliye etmeyi başardıklarını hatırlatan Zelenska, çocuklar için konforlu sınıflar, yatak odaları, tam tıbbi bakım ve rehabilitasyon sağlandığını belirtti.

Zelenska, tüm masrafların Türkiye tarafından karşılandığını anımsattığı paylaşımında, "Türkiye'ye ve Emine Erdoğan hanımefendiye bu çocuklara gösterilen misafirperverlik ve sağlanan güvenlik için minnettarım. Etkin yardım işte tam da böyle bir şeydir." ifadesine yer verdi.

Emine Erdoğan ile Olena Zelenska, savaşın başlamasının ardından Soneçka Çocuk Evi'nde kalan 34'ü yetim ve korunma ihtiyacı olan çocuk, 13'ü bakım personeli çocuğu olmak üzere 47 çocuk ile 23 bakım personeli/refakatçiden oluşan 70 Ukraynalı savaş mağdurunun, Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne tahliyesi konusunda anlaşmıştı.

Bunun üzerine söz konusu çocuklar ve refakatçileri, 20 Kasım 2022'de Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne nakledilmişti.

Çocuklardan 24'ünün ülkelerinde evlat edinme ve koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmak üzere Ukrayna'ya dönüşleri sağlanmıştı.

Bu yılın başı itibarıyla Çocuk Evleri Sitesi'nde 10'u yetim ve korunma ihtiyaçlı çocuk, 2'si bakım personeli çocuğu ve 7 kadın bakım personeli/refakatçi olmak üzere 19 savaş mağduru Ukraynalı bulunuyor.