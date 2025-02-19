Ankara Büyükşehir’e 5 milyon 130 bin TL çevre cezası! Katı atıklar lisanssız alanda depolandı: Tuz Gölü’ne usulsüz deşarj

Bakanlık ekiplerinin ihbar üzerine yaptıkları denetimde Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde meydana gelen ihlalle ilgili ASKİ'ye 3 milyon 793 bin 452 TL idari ceza kesildi.
TUZ GÖLÜ'NE USULSÜZ DEŞARJ
İhbar üzerine yapılan denetimde yine Şereflikoçhisar'da atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı belirlendi.