Barışın anahtarı Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin "Dünya Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta artık barışı bekliyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye davet ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi:

Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında, Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Zelenski ile görüşmemde, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan kuvvetli desteğini ifade ettim. Müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim.

İSTANBUL REFERANS NOKTASI

Zelenski'nin ziyareti, Ukrayna'daki savaşın temel dinamiklerinde önemli değişimlere aday olunan bir dönemde gerçekleşti. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla, savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik. İki taraf için de güvenilir bir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik. Trump'ın savaşın müzakereler yoluyla, süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye'nin son 3 yıldır izlediği politikayla da örtüşüyor. İstanbul müzakereleri taraflar arasında mutabakata en çok yaklaşılan platform olmasıyla önemli bir referans noktası teşkil ediyor.

Bu savaş artık sona ermelidir. Karadeniz'de ticari seyrüsefer emniyetini hedefleyen bir düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Böyle bir düzenlemenin müzakerelere giden süreçte önemli bir güven artırıcı tedbir işlevi göreceğine inanıyoruz. Savaşın getirdiği zorluklara rağmen ikili ticaretimizde 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hakları konusunda Zelenski'nin attığı cesur adımları takdirle karşılıyor, ilave adımların geleceğini temenni ediyorum. Temennim odur ki gerek Dışişleri Bakanı'mın muhatabıyla görüşmelerinde gerek şahsımın (Rusya Devlet Başkanı) Putin'le yaptığı görüşmelerde barışla ilgili yolu kat ederiz, bunu temin ederiz, bunun için adımları da atarız.

DÜNYA BARIŞI BEKLİYOR

Adil bir barışın mümkün olması için güçlü olduğunu bildiğimiz ülkelerin barıştan yana tavrını ortaya koyması lazım. Barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor. "Bunca esir var, yüz binlerce insan öldü. Bu ölüme son verilsin" deniyor. En yakın komşuları olarak biz bir an önce barışın teminiyle alakalı gerek şahsım gerek Dışişleri Bakanım muhataplarımızla barışın temini için adım atalım istiyoruz. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski huzurunda, iki ülke arasında iletişim ve eğitim alanında 2 anlaşma imzalandı.



MASADA TÜRKİYE DE OLMALI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de basın toplantısında özetle şunları söyledi:

Sayın Erdoğan'la görüşmemizde savaşı bitirecek süreci ele aldık. İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkür ediyorum. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi. Barış için masada olmalıyız. Müzakere masasında Türkiye de olmalı. Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik. ABD'yi Kiev'e bekliyoruz.





RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

FIRST LADY'LER UKRAYNALI YETİMLERİ ZİYARET ETTİ

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Ankara'daki Çocuk Evi'nde kalan Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti. Emine Erdoğan, "İnsanlık, en çok da çocukları koruyabildiği zaman anlam kazanır. Üç yıldır Türkiye'de huzur ve güven içinde eğitimlerine devam eden çocuklar, barışın mümkün olduğuna dair en büyük ilhamımız" dedi. ANKARA



MİLLET KÜTÜPHANESİ'Nİ GEZDİLER

FIRST Lady'ler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni de ziyaret etti. Emine Erdoğan, Zelenska'ya, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısı ile İletişim Başkanlığı'nın "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti. Cihannüma Salonu'nu gezen Emine Erdoğan ve Zelenska, Ukrayna özel bölümünde yer alan kitapları inceledi. ANKARA