Çağlayan Adliyesi’ne yönelik eylem için keşif çalışması yapan iki şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi yönelik iltisaklı kurumlardan gelen yazıya istinaden örgütün açık alan yapılanması olan TAYAD (Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği) içerisinde faaliyet gösteren şahıslar tespit edildi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ İÇİN KEŞİF ÇALIŞMALARI

Şüphelilerin, sözde 30 Mart- 17 Nisan Devrim Şehitleri Haftası için eylem arayışında olduğu, bu nedenle Çağlayan Adliyesi'ne yönelik keşif çalışması yaptığı bilgisi tespit edildi. DHKP-C terör örgütünden kaydı bulunan Yıldız Turan ve Selda Özçelik isimli şüpheliler düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesi'ne getirilen iki şüpheli savcılığa ifade verdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Yıldız Turan ve Selda Özçelik tutuklanarak cezaevine gönderildi.