Cumhuriyet Savcısından Cumhuriyet tarihinde bir ilk

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit, emsal bir dava açtı. Savcı Yiğit, hakim-savcıların 65 yaşında emekli olmasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtip emeklilik yaşının 67 olarak düzenlenmesini istedi.

"SAĞLIKLI VE ÇALIŞABİLECEK KONUMDAYIM"



1988 yılından beri 37 yıldır görevde olan savcı Ahmet Yiğit, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dava açtı. Bu yıl mayıs ayında emeklilik işlemlerinin yapılacağını ancak, ilgili kanunlara göre öğretim görevlilerinin 67, doktorların ise 72 yaş olarak emeklilik yaşlarının düzenlendiğini belirtti. Temsil yetkisini kullanan milletvekili ve Bakanların bir kısmının da yine 65 yaşının üzerinde olduğunu ifade ederek, 65 yaşındaki bir hakim-savcının günümüz şartlarında sağlıklı ve çalışabilecek konumda olduğunun altını çizdi.

YAŞ ORTALAMASI DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU



Emekli Sandığı Kanunu'nun 1949 yılında yürürlüğe girdiğinde yaş ortalamasının daha düşük olduğu, günümüzde ise bu ortalamanın yükseldiğinde vurgu yapan Cumhuriyet Savcısı, hakim ve savcıların 65 yaşında zorunlu emekli yapılmalarının Anayasa'nın eşitlik ilkesi ile hakimlik ve savcılık teminatına aykırılık teşkil ettiğini ifade etti. 67 yaşa göre emeklilik işlemlerinin yapılmasını istedi.

SGK "YETKİMİZ YOK" DEDİ



SGK ise, Emekli Sandığı Kanunu'na göre görevle ilişiğin kesilme yaşının 65 olarak belirlendiğini, kanun teklifi verme yetkileri olmadığından bahisle işlem yapamayacaklarını ifade etti.

TECRÜBELİ HAKİM-SAVCIYA ÇALIŞMA İMKANI SAĞLANMALI



Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit bunun üzerine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı'na yürütmeyi durdurma talepli bir dava açtı. Savcı Yiğit dilekçesinde, Türkiye'de hakim-savcı sayısının 22 bin 820 olduğu, bir yılda açılan dava ve şikayet sayısına göre hakim-savcı sayısının yeteli olmadığını ifade etti. Hain darbe girişimi ile 4 binden fazla hakim-savcının ihraç olmasıyla yargı hizmetinde gecikmelerin olduğunu, alımlar yapıldığını ancak deneyim ve tecrübe kazanmanın zaman aldığını belirtti. Bu durumun da yargıya olan güvenin azalmasına sebebiyet verdiğini belirten Cumhuriyet Savcısı, yetişmiş tecrübeli hakim-savcıların talepleri halinde 65 yaşından sonra da çalışabilmelerine imkan sağlanması gerektiği ve çalışıp çalışamayacakları ile ilgili heyet raporu alınabileceğine de vurgu yaptı.

'ÇALIŞAMAZLAR' HÜKMÜ YOK



Anayasa'da hakim ve Cumhuriyet savcılarının istekleri dışında 65 yaşından önce kendileri istemedikçe emekli yapılamayacağı emredici hükmü olduğunu, ancak 65 yaşından sonra çalışamayacaklarına dair emredici hükmün de bulunmadığı ifade etti.

BÜTÇEYE DE KATKI SAĞLANACAK



65 yaşından sonra çalışmak isteyen hakim-savcı için, bütçeden erken emeklilik ikramiyesi ödenmeyeceğinden mali yönden de bütçe muhasebesine artı katkı sağlayacağı belirtilen dilekçede, Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarının da emeklilik yaşına dair bilgiler verdi.

AVRUPALI MESLEKTAŞLARIN YAŞINDAN ÖRNEK



Dilekçede, Almanya, Fransa, İsviçre, Portekiz ve Yunanistan'da 70, Belçika'da şuan 66 ancak 2030 yılında 67 olacağı, İtalya'da ise 68 yaşında hakim ve savcıların emekli olunduğunu ifade etti.

KARARIN İPTALİ TALEP EDİLDİ



SGK'nın kararının eşitlik ilkesine ve çalışma hürriyetine aykırı olduğundan kararın iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi, Mayıs ayında emekli edileceği için hak kaybına sebebiyet verilmemesi için yürütmenin durdurulması talep edildi.