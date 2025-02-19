DEM Partili Sarıyıldız yandaşlarına para yağdırdı

Mersin'de, görevden alınan DEM Parti Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın işe aldığı 11 yandaşına diğer çalışanlardan 3-4 kat fazla ücret verdiği ortaya çıktı. Terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen DEM Partili Sarıyıldız ve sözde eşbaşkan Nuriye Aslan yönetiminde yaşanan usulsüzlükler tek tek ortaya çıkıyor. Akdeniz Belediyesi'nde 40 kişiyi rahat bir şekilde istihdam edecek kadar ücretin, işe alınan yandaş 11 kişiye verildiği belirlendi. En düşüğü 72 bin TL, en yükseği ise 102 bin TL maaş alan 11 yandaşın brüt maaşlarının 1 milyon TL'yi bulduğu belirtildi. Bu kişilerin belediyede çalışan müdür ve memur kadrosundaki personelden daha fazla maaş alması tepki çekti.