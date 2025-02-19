Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye 7 yıl hapis talebi

KAÇAK YAPILARA TAM İZİN

İddianamede Ataşehir'de bulunan 5 yapının İmar Kanunu'na aykırı olduğunun altı çizilirken bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenleme kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, ancak görevlilerinin bu kararı yerine getirmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları vurgulandı.

5 YAPIYA YIKIM KARARI VERİLMEMİŞ

Savcılık, şüphelilerin soruşturma kapsamında alınan savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirterek şüphelilerin 5 taşınmazla ilgili 2021 yılında verilen yıkım kararlarını uygulamadıklarını açıkladı.