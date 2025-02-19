Haberler Gündem Haberleri Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye 7 yıl hapis talebi
Giriş Tarihi: 19.2.2025 16:34 Son Güncelleme: 19.2.2025 16:41

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye 7 yıl hapis talebi

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi başta olmak üzere toplam 5 belediye çalışanına imara aykırı inşa edilen 5 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı. İlgezdi’nin başkanlık döneminde yıkım kararlarını uygulamadığı belirtilirken şüphelilere "görevi kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye 7 yıl hapis talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında, başkanlık döneminde imara aykırı inşaatlara yıkım kararı uygulamadığı gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

KAÇAK YAPILARA TAM İZİN

İddianamede Ataşehir'de bulunan 5 yapının İmar Kanunu'na aykırı olduğunun altı çizilirken bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenleme kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, ancak görevlilerinin bu kararı yerine getirmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları vurgulandı.

5 YAPIYA YIKIM KARARI VERİLMEMİŞ

Savcılık, şüphelilerin soruşturma kapsamında alınan savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirterek şüphelilerin 5 taşınmazla ilgili 2021 yılında verilen yıkım kararlarını uygulamadıklarını açıkladı.

7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir, Mahmut Murt'un "Görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Şüpheli Mahmut Benli'nin ise aynı suçtan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye 7 yıl hapis talebi
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