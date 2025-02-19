Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye 7 yıl hapis talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında, başkanlık döneminde imara aykırı inşaatlara yıkım kararı uygulamadığı gerekçesiyle iddianame düzenlendi.
KAÇAK YAPILARA TAM İZİN
İddianamede Ataşehir'de bulunan 5 yapının İmar Kanunu'na aykırı olduğunun altı çizilirken bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenleme kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, ancak görevlilerinin bu kararı yerine getirmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları vurgulandı.
5 YAPIYA YIKIM KARARI VERİLMEMİŞ
Savcılık, şüphelilerin soruşturma kapsamında alınan savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirterek şüphelilerin 5 taşınmazla ilgili 2021 yılında verilen yıkım kararlarını uygulamadıklarını açıkladı.
7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir, Mahmut Murt'un "Görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Şüpheli Mahmut Benli'nin ise aynı suçtan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.