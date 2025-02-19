Hastanelere şok denetim

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Meclis Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'na İstanbul'daki özel hastanelere yönelik denetimlere ilişkin bilgi verdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne çalışma ziyareti gerçekleştiren komisyon üyelerine sunum yapan Güner, ocak ayından bu yana toplam 3 bin 406 denetim yapıldığı bilgisini verdi.

DENETİMLER GİZLİ YAPILDI

Sağlık kuruluşlarındaki hata ve yanlışların saklanmasını önlemek için İstanbul'a özel 'Çift-kör denetim sistematiği' adını verdikleri bir denetim sistemi geliştirdiklerini anlatttı. 150'den fazla sağlık kuruşuna bu denetimleri yaptıklarını anlatan Güner denetimlerin detaylarını anlattı:

'Çift-kör denetim sistematiği' ile denetimi yapanın ve denetleme yapılan kuruluşun son dakikaya kadar haberinin olmadığı bir denetim mekanizması kuruldu.

Mevcut o görev tevdi edildiğinde kapalı zarflarla veya şifreli mesajlarla beraber 'Şu hastaneye gideceksin' deniyor.

Bunu götüren kişi de bilmiyor. Onu götüren araba mevcut gideceği yere götürmüyor önce. O, belli bir lokasyonda bekliyor. Ona talimat gelince hangi hastaneye gideceğini öğrenerek buraya geliyor.

2024 yılında biz olağan denetim olarak 2 bin 145 denetim yapmışız, olağandışı olarak da 1261 denetim yapmışız. Toplam 3 bin 406 tane denetim sayımız var.

70 milyondan fazla idari para cezası uygulanmış ve bunların 26 milyon 800 binden fazlası da yenidoğan yoğun bakımlara istinaden uygulandı.