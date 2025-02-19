İtalyan bakandan Baykar’a ziyaret

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile Leonardo S.P.A. Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Pontecorvo, Baykar'ı ziyaret etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın eşlik ettiği Urso ile Pontecorvo'yu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alınması, aynı zamanda Baykar ve Leonardo arasında yeni işbirliği olanaklarının da önünü açıyor. İki şirket, özellikle Avrupa pazarı için İHA üretimine odaklanarak, gelişmiş sistemlerin oluşturulması için endüstriyel ve teknolojik sinerjiler geliştirebilecek."