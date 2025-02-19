Kendisini eleştiren ilçe başkanının görevden alınmasını istedi

Şubat'ta deprem anma programında tören alanında belediyenin bayrağı olmadığı için kriz çıkaran CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kendisini eleştiren CHP Mucur İlçe Başkanı Engin Şen'in görevden alınmasını talep etti. Geri adım atmayan Şen, "CHP Kırşehir İl Başkanlığı, sırf Selahattin Ekicioğlu'nu depremin anıldığı manevi bir günde çıkardığı bayrak krizinden dolayı eleştirdiğim, kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel'i desteklediğim için görevden alınmamı talep ediyor. Bu demokrasiye yakışmayan bir hareket" dedi.