Marmaris Belediyesi’nden eski başkan Mehmet Oktay hakkında suç duyurusu

ESKİ BAŞKAN OKTAY HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Konuyla ilgili Marmaris Belediyesinden son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "31 Mart 2024 mahalli idareler yerel seçimleri öncesi 29 Mart 2024 tarihinde şirkete ait birinci etap otel bloğu için mevzuata aykırı bir şekilde düzenlenen yapı kullanım izin belgesi, inşaatın henüz tamamlanmamış olması, yapı denetim kuruluşu raporu ve iş bitirme tutanaklarının olmaması, kanalizasyonla ilgili altyapı bağlantı onay belgesinin olmaması, yapı denetim kuruluşu onaylı bitmiş yapıya ait iç mekan ve cephe fotoğraflarının olmaması gerekçeleri ile Marmaris Belediye Başkanlığımızca iptal edilmişti.

Yukarıda açıklanan mevzuata ve yasaya açık aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenleyen Belediye ilgili personeli Halil Uysal, geçmiş dönem İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Dinçer Evdaşı, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."