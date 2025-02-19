Menderes Belediyesi köy yolunu da satıyor

İzmir'de, geçmişte köylüler tarafından ekilip biçilerek gelir elde edilen çok sayıda tarla, bağ, bahçenin mülkiyeti, İl Özel İdaresi'nin kapatılması ile birlikte ilçe belediyelerine geçti. Kötü yönetim nedeniyle borç batağına saplanan ilçe belediyeleri, içinde bulundukları kötü durumdan kurtulmak için çareyi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmakta buldu. Bugüne kadar çok sayıda arsa ve tarım arazisini deyim yerindeyse haraç mezat satan ilçe belediye başkanları, ellerinde satacak yer kalmayınca gözlerini İzmir İl Özel İdaresi'nin kapatılması ile mülkiyeti ilçe belediyesine geçen köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlara dikti.

CHP Tüzüğü'nde, 'köy malları kesinlikle satılmayacak. İktidarımız döneminde gerçek sahiplerine, köylülere iade edilecek' hükmü yer almasına rağmen mensubu bulundukları partinin tüzüğünü yok sayan CHP'li İlçe Belediye Başkanları, köylülerin ekip biçerek gelir sağladığı tarla, bağ, bahçe, zeytinlik gibi çok sayıda taşınmazı teker teker elden çıkarmaya başladı.



İlkay Çiçek

KAYMAKAMLIĞA BAŞVURDULAR

Bunun son örneği CHP'li Menderes Belediyesi'nde yaşandı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in talimatı ile içlerinde tarla, arsa, zeytinlik ve çalılığın yer aldığı 85 taşınmazın satışı için çalışma başlatıldı. Başkan Çiçek'in satış için yetki talebi AK Parti Gurubu'nun tüm itirazlarına rağmen şubat ayında gerçekleşen ikinci meclis oturumunda, CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Satışa çıkarılan yerler arasında Kırsal Tekeli Mahallesi sınırları içindeki 7 bin 248 metrekare büyüklüğünde 23 Ada 10 parselde yer aldı. Yörede çiftçilikle uğraşan köylülerin tarlalarına gidip gelirken yol olarak kullandıkları parselin belediye tarafından satışa çıkarılması tepkiye neden oldu. İçlerinde yol ve belediye arsasına yapılmış evlerin de bulunduğu parsellerin satışa çıkarılması çiftçilerin ve Temiz İzmir Derneği'nin tepkisine neden oldu. Dernek, satışa çıkarılan bazı taşınmazların satışının yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu öne sürüp satışın iptali istemiyle ilçe kaymakamlığına başvuruda bulundu. Menderes Kaymakamlığı da Temiz İzmir Derneği'nin başvurusu doğrultusunda ilçe belediyesine yazı yazarak satış listesindeki taşınmazlarla ilgili bilgi istedi. Şimdi tüm gözler belediyenin bilgilendirme yazısı sonrası Kaymakamlığın vereceği karara çevrildi. Önümüzdeki günlerde satılmaya hazırlanan 85 parça taşınmaz arasında zeytinlik, arsa, tarla, çalılık ve kagir ev bulunuyor.