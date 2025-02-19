Haberler Gündem Haberleri MKE ve Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı arasında stratejik görüşme
Giriş Tarihi: 19.2.2025 23:30

MKE ve Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı arasında stratejik görüşme

MKE Genel Müdürü İlhamı Keleş, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vugar Mustafayev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinin mevcut durumu ve geleceği ele alındı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MKE ve Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı arasında stratejik görüşme

MKE Genel Müdürü İlhamı Keleş, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vugar Mustafayev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Azerbaycan'da yürütülen projelerin ilerleyişi değerlendirilirken, MKE'nin Azerbaycan'da hayata geçirmeyi planladığı yeni projeler hakkında kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı. İki taraf, savunma sanayii alanındaki ortaklıkların güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşme sonrasında her iki taraf da "İki Devlet, Tek Millet" ruhuyla savunma alanındaki iş birliğini daha ileriye taşıma kararlılıklarını vurguladı. MKE, Türkiye'nin millî gücünü uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

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MKE ve Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı arasında stratejik görüşme
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