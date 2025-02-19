PKK’ya dev operasyon: 334 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde PKK/KCK'ya yönelik 'Gürz-46' operasyonlarında 282 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yine İstanbul merkezli bir başka terör operasyonunda ise 52 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar sonucu 2 AK 47 tüfeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini açıkladı. Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen PKK operasyonunda ise 52 şüpheli gözaltına alındı.-