Savcı, 65 yaşında emekli olmamak için dava açtı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli 37 yıllık Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit, 65 yaşında emekli olmamak için hukuk mücadelesi başlattı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bu yıl mayıs ayında 65 yaşını dolduracağı için emeklilik işlemleri yapılacak olan Yiğit, hâkim-savcıların 65 yaşında emekli olmasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek SGK'dan 67 yaşa göre emeklilik işleminin yapılmasını istedi. SGK ise, Emekli Sandığı Kanunu'na göre görevle ilişiğin kesilme yaşının 65 olarak belirlendiğini ve kanun teklifi verme yetkilerinin olmadığını bildirdi. Savcı Yiğit ise Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı'na yürütmeyi durdurma talepli bir dava açtı. Emekli Sandığı Kanunu 1949'da yürürlüğe girdiğinde yaş ortalamasının daha düşük olduğuna, günümüzde ise ortalamanın yükseldiğinde vurgu yapan Yiğit, tecrübeli hâkim-savcıların talepleri halinde 65 yaşından sonra da çalışabilmelerine imkân sağlanmasını talep etti. Yiğit, eşitlik ilkesine ve çalışma hürriyetine aykırı olduğunu belirttiği SGK kararının iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini, mayıs ayında emekli edileceği için hak kaybına sebebiyet verilmemesi için ise yürütmenin durdurulmasını istedi.