Skandalı ifşa eden CHP’li disipline sevk edildi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci kurultayında delegelerin para ile satın alındığını ortaya çıkaran CHP İzmir İl Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan, CHP İzmir İl Yönetimi tarafından disipline sevk edildi. Karaaslan hakkında resen soruşturma yürütüleceği öğrenildi. CHP İzmir İl Başkanlığı, haftalık olağan toplantısını önceki gün gerçekleştirdi. Toplantıda, CHP'nin 38'inci kurultayında delegelerin para ile satın alındığını ifşa ederek seçimle ilgili soruşturma başlatılmasını sağlayan CHP İzmir İl Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan da gündeme geldi.

SAVUNMASI ALINACAK

Toplantıda, Karaaslan için disiplin süreci başlatma kararı alındı. Hakkında resen soruşturma yürütülecek olan Karaaslan önümüzdeki günlerde savunmaya çağrılacak. Heyet Karaaslan'ın savunmasının ardından hazırladığı dosyayı il disiplin kuruluna iletecek. Karaaslan'la ilgili gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hatip Karaaslan'ın CHP'nin 38. kurultayıyla ilgili kendisini hedef alan iddialarına yönelik dava açtığını söyledi. Ulusal bir kanalın canlı yayınına katılan Tugay, "Disiplin soruşturması başladı öğrendiğim kadarıyla. Ayrıca ben kişisel olarak iftira nedeniyle suç duyurusunda bulundum. Adı geçen diğer iki arkadaşımız da yarın suç duyurusunda bulunacaklar. Ayrıca bir manevi tazminat davası açtım. Kendisi şunu bilsin. Geçmişte yaptığı her şeyi araştırıyoruz. Takip edeceğiz. Kimlerle bağlantısı olduğunu, ne yaptığını inceleyeceğiz" dedi.