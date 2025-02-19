SON DAKİKA | 10 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı! İşte o isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AKP'ye katılan 10 belediye başkanına parti rozetini, taktı.
Rozet takma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak milletimize hizmet yolunda saflarımızı genişletiyoruz. Yerel yönetimlerde halkın beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek kadroları güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.
Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi - YRP)
Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)
Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)
Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)
Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti )
Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)
Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)
Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP )