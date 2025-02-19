Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! İşte o isimler
Giriş Tarihi: 19.2.2025 14:48 Son Güncelleme: 19.2.2025 15:22

SON DAKİKA | 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! İşte o isimler

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozetlerini taktı.

SON DAKİKA | 10 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı! İşte o isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AKP'ye katılan 10 belediye başkanına parti rozetini, taktı.

Rozet takma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak milletimize hizmet yolunda saflarımızı genişletiyoruz. Yerel yönetimlerde halkın beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek kadroları güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

10 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'DE
İşte AK Parti'ye katılan ve rozet takılan belediye başkanlarının isimleri ve geldikleri partiler:

Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)

Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP)

Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi - YRP)

Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)

Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)

Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)

Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti )

Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)

Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)

Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP )

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SON DAKİKA | 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! İşte o isimler
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