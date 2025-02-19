SON DAKİKA... CHP’nin şaibeli kurultayına soruşturma: Lütfü Savaş ifadeye çağırıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da Kasım 2023'te gerçekleşen CHP 38'inci Olağan Kurultaya ilişkin iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını 10 Şubat'ta duyurdu. Soruşturma kapsamında eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Akif Hamzaçebi, tanık sıfatıyla ifadeye çağrılırken, bazı delegelerin de ifadelerine başvuruldu.

ŞAİBELİ KURULTAYIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar sonrasu başlatılan soruşturma kapsamında, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savaş'ın, 25 Şubat'ta ifade vereceği öğrenildi. Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.