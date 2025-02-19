SON DAKİKA | Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin MHP’den açıklama: Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir

Büyükataman'ın açıklaması şu şekilde:

Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur.