Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den açıklama: Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir
Giriş Tarihi: 19.2.2025 11:18 Son Güncelleme: 19.2.2025 11:31

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den açıklama: Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık surumuna ilişkin açıklamayı, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptı. Ataman açıklamasında, "Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin MHP’den açıklama: Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman x hesabından yaptığı açıklamada "Yüce Allah'a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Büyükataman'ın açıklaması şu şekilde:

Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur.

Yüce Allah'a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır.

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SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den açıklama: Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir
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