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Giriş Tarihi: 19.2.2025 10:13 Son Güncelleme: 19.2.2025 10:14

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
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