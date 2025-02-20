5G hızı artık stadyumlarda! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında test edildi

İLK KEZ A HABER'DE DUYURMUŞTU

Uraloğlu, 5G teknolojisinin stadyumlarda test edileceğini ilk kez A Haber ekranlarında duyurmuştu.

Bakan Uraloğlu şunları kaydetmişti:

"Şu an Türkiye'nin 34 lokasyonda 5G deneyimleyebiliyoruz. Bir tanesi de İstanbul Havalimanı. İlk kez burada açıklıyorum, dört büyük futbol takımlarımızın statlarında 5G'yi deneyimleyeceğiz. Bu illerde daha çok üretim tesislerinde olacak. İstanbul Havalimanı vatandaşların deneyimleyebileceği bu iller ise üretim tesisleri daha çok."