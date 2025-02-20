5G hızı artık stadyumlarda! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında test edildi

Türkiye, 5G teknolojisinin yaygınlaştırılması için çalışmalara hız verdi. Daha önceden İstanbul Havalimanı'nda ve 33 tesiste deneyimlenen 5G hızı artık dört büyük futbol kulübünün stadyumunda da test edilebilecek.
5G İLE YÜKSEK HIZ TESTİ
Bugün oynanan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-AZ Alkmaar mücadelesinde taraftarlar 5G hızını ilk kez test etme şansı buldu. 5G teknolojisi ile indirme hızının 1000 mbps'in üstüne çıktığı görüldü.
İstanbul Havalimanı'mız ve 33 üretim tesisinden sonra 5G artık stadyumlarda da deneyimlenebiliyor. 📱— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 20, 2025
Hızla tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
📍 Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park / Galatasaray - Az Alkmaar Maçı
#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/czfyr2TaEC
"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
Bakan Uraloğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "İstanbul Havalimanı'mız ve 33 üretim tesisinden sonra 5G artık stadyumlarda da deneyimlenebiliyor. Hızla tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Uraloğlu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarına 5G teknolojisinin kurulacağını belirterek, "İlk test Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.
İLK KEZ A HABER'DE DUYURMUŞTU
Uraloğlu, 5G teknolojisinin stadyumlarda test edileceğini ilk kez A Haber ekranlarında duyurmuştu.
Bakan Uraloğlu şunları kaydetmişti:
"Şu an Türkiye'nin 34 lokasyonda 5G deneyimleyebiliyoruz. Bir tanesi de İstanbul Havalimanı. İlk kez burada açıklıyorum, dört büyük futbol takımlarımızın statlarında 5G'yi deneyimleyeceğiz. Bu illerde daha çok üretim tesislerinde olacak. İstanbul Havalimanı vatandaşların deneyimleyebileceği bu iller ise üretim tesisleri daha çok."