Haberler Gündem Haberleri 5G hızı artık stadyumlarda! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında test edildi
Giriş Tarihi: 20.2.2025 23:24 Son Güncelleme: 20.2.2025 23:47

5G hızı artık stadyumlarda! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında test edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 büyüklerin stadına 5G teknolojisinin kurulacağını ilk kez A Haber canlı yayınında açıklamıştı. Bugün oynanan Galatasaray-AZ Alkmaar maçında taraftarlar, 5G hızını deneyimleme fırsatı buldu. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "İstanbul Havalimanı’mız ve 33 üretim tesisinden sonra 5G artık stadyumlarda da deneyimlenebiliyor." dedi.

5G hızı artık stadyumlarda! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında test edildi

Türkiye, 5G teknolojisinin yaygınlaştırılması için çalışmalara hız verdi. Daha önceden İstanbul Havalimanı'nda ve 33 tesiste deneyimlenen 5G hızı artık dört büyük futbol kulübünün stadyumunda da test edilebilecek.

5G İLE YÜKSEK HIZ TESTİ

Bugün oynanan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-AZ Alkmaar mücadelesinde taraftarlar 5G hızını ilk kez test etme şansı buldu. 5G teknolojisi ile indirme hızının 1000 mbps'in üstüne çıktığı görüldü.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Bakan Uraloğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "İstanbul Havalimanı'mız ve 33 üretim tesisinden sonra 5G artık stadyumlarda da deneyimlenebiliyor. Hızla tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarına 5G teknolojisinin kurulacağını belirterek, "İlk test Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.

İLK KEZ A HABER'DE DUYURMUŞTU

Uraloğlu, 5G teknolojisinin stadyumlarda test edileceğini ilk kez A Haber ekranlarında duyurmuştu.

Bakan Uraloğlu şunları kaydetmişti:

"Şu an Türkiye'nin 34 lokasyonda 5G deneyimleyebiliyoruz. Bir tanesi de İstanbul Havalimanı. İlk kez burada açıklıyorum, dört büyük futbol takımlarımızın statlarında 5G'yi deneyimleyeceğiz. Bu illerde daha çok üretim tesislerinde olacak. İstanbul Havalimanı vatandaşların deneyimleyebileceği bu iller ise üretim tesisleri daha çok."

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5G hızı artık stadyumlarda! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında test edildi
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