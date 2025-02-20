CHP’li Marmaris Belediyesinde evrak şaibesi! Eski Başkan Oktay: “Evraklar yargıya teslim edilecek, gerçekler ortaya çıkacak”

EVRAKLAR EKSİKSİZ OLARAK YERİNİ ALDI

Önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay, konuyla ilgili açıklama yaptı. Oktay, "19 Şubat 2025 tarihinde akşam saatlerinde, Marmaris Belediyesi Resmi İnstagram hesabından ben ve çalışma arkadaşlarım hakkında SİNPAŞ konusunda suç duyurusunda bulunulduğu ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır. Bugüne kadar bu konuyla ilgili açıklama yapmamamızın iki nedeni vardı.

Birincisi; mensubu olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetimi tarafından devam ettirilen ve partiden ihraç edilmemle ilgili olan süreç, ikincisi ise paylaşıma konu olan yer ile ilgili iptal edilen yapı kullanım izin belgesi ve yapı ruhsatlarından dolayı devam eden yargı süreçlerine herhangi bir şekilde etkisi olacak bir açıklama yapmış olmaktan kaçınmayı amaçlamışımdır.

Ancak bu gelinen noktada iftira niteliğindeki asılsız iddialara cevap verme zorunluluğu doğmuştur. Paylaşıma konu olan yer ile ilgili görev yaptığım süre zarfında idari olarak yapılan işlemlerde; yapı kullanım izin belgesi verilirken mevzuat anlamında hangi evraklar isteniyorsa onlar talep edildi ve yapıya ilişkin dosyada bu evraklar eksiksiz olarak yerini aldı." ifadelerini kullandı.

EVRAKLAR TESLİM EDİLECEK, GERÇEKLER YARGI ÖNÜNDE ORTAYA ÇIKACAK

Oktay açıklamasına şöyle devam etti: "Fakat görev sürem sona erdikten sonra bu evrakların akıbeti ve nerede olduklarına dair bir bilgim bulunmamaktadır. İddia edildiği gibi hakkımızda 19 Şubat 2025 tarihinde şirket ile ilgili bir suç duyurusunda bulunulduysa Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma için ifadeye çağrıldığımız takdirde konu hakkındaki bütün evraklar açıklamaları ile teslim edilecektir. Yargı önünde gerçeklerin ortaya çıkacağına, beni haksız yere itham edenlerin de adalet önünde hesap vereceğine ve adaletin tecelli edeceğine dair inancım tamdır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

GENEL MERKEZE DANIŞMIŞTIM

Mehmet Oktay, 13 Mart 2024'te yaptığı açıklamada, CHP'nin genel merkezine danıştığını ve yasalar neyi gerektiriyorsa onu yaptığını dile getirmişti. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "İlk başladığı süreçte basın mensuplarını davet edip. Orada bununla ilgili her şeye bir açıklama yaptık. Cevap vermediğimiz hiçbir şey yok. 1985'te başlan süreç ve gelişen mevzular. 30 yıla yakın orada büyük bir kaba inşaat. Ben idareyim, siz vatandaşsınız. Tapulu ve imarlı yeri, belediye neye karşı çıkacak. Belediye olarak biz yasalara göre gitmek durumundayız. Hiçbir şekilde keyfi davranmadım. Yasa neyse onun üzerinden yürüdük. Mahkeme bizim lehimize karar vermiş. İlginç şekilde kamuoyunda siyasi malzeme olsun diye başka yerlere çekiliyor. Proje başlamadan önce genel merkezimize danıştım. Durumu anlattım. Yasal olan neyse onu yapacağız dendi. Yasa neyse onu yaptık. Biz eşitlikten, adaletten yana yer aldık. Bana göre siyasi malzeme. Ben kendi görev, yetki ve sorumluluk alanımla ilgili konuşuyorum"