DMM'den The Guardian'ın "Sıfır atık" iddiasına yalanlama: Manipülasyon içerdiği tespit edilmiştir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere Merkezli The Guardian gazetesinde yer alan, "Türkiye, "sıfır atık" bir ülke olacağını söyledi. Bunun yerine Avrupa'nın çöplüğü haline geldi" başlıklı haberin algı amaçlı manipülasyon içerdiği tespit edilmiştir.

Türkiye'nin, "Sıfır Atık" projesinin ardından yurt dışından çok fazla plastik atık aldığı, ithal edilen çoğu plastik malzemenin geri dönüştürülememesi ve geri dönüşümün kontrol altında olmaması nedeniyle büyük bir çevresel kriz yaşandığı iddia edilmiştir.

Türkiye'nin geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili mevzuatı ve Sıfır Atık Hareketi'nin kazanımları ile uluslararası alandaki ödülleri, bahse konu haberdeki kasıtlı manipülasyon ve propagandayı ortaya koymaktadır.

Haberde, Adana'daki verimli toprakların çöp yığınına dönüştüğü, plastik atıkların geri dönüşüme uygun olmayan şekillerde yakıldığı ileri sürülmüştür.

Türkiye, ekonomik getirisi, geri dönüşüm sektörü ve hammadde temini açısından önem arz eden plastik ithalatı yapmaktadır. Türkiye'de geri dönüşüm tesisleri, yeterli yerli hammaddeye ulaşmakta zorlandıkları için ithal edilen plastik atıkları işlemektedirler. Bu, üretim süreçlerinin devamlılığı için önemlidir. İthal edilen plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle elde edilen hammaddeler, çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılmakta ve bu ürünler yurt dışına ihraç edilmektedir.

Bu süreç, Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlamaktadır. Geri dönüşüm sektörü, ithal edilen atıkların işlenmesiyle istihdam olanakları sunmaktadır. Bu, özellikle geri dönüşüm tesislerinde ve ilgili lojistik sektörlerinde iş imkanları yaratmaktadır."