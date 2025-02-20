‘Parayı depreme değil konsere harcadı’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun millete söz verip yerine getirmediği vaatleri TBMM kürsüsüne taşındı. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, deprem riskine ilişkin çalışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) vaatlerini yerine getirmek için yetersiz ve duyarsız kaldığını söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yerel seçimden önce "İstanbul'a yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüşüm" sözü verdiğini hatırlatan Çelik, "Bizim 23 yılda yapamadığımızı, 6 yılda yaptığını ifade etti.

'Nerelere yaptığını göster, tebrik edelim' dedik, yine ortalıktan kayboldu" dedi. İmamoğlu'nun deprem yerine belediye kaynaklarını konserlere aktardığının altını çizen Çelik, "İstanbul'da konser ve benzeri etkinlikleri yapan Kültür Dairesi'ne yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira harcanırken, Deprem Risk Yönetimi Dairesi'ne sadece 485 milyon lira ayrıldı. İstanbullular ihtiyaçları için kapısına dayandığında, 'Hükümet bizi engelliyor, hedef benim' diyor. Ancak kendi çıkarları için çalışırken nasılsa hiçbir engelle karşılaşmıyor" diye konuştu.