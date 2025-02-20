Sabıkalı uyuşturucu kaçakçısını belediyede işe aldılar

İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde tartışma yaratan skandallara bir yenisi daha eklendi. Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından başlatılan incelemede, sabıkalı bir kişinin belediyede istihdam edildiği ortaya çıktı. CHP'li eski yönetimin Diyarbakır merkezli büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesi olan Aydın Ergün'ü işe aldığı anlaşıldı. Uyuşturucu madde kaçakçılığından sabıkası bulunan Ergün'ün aylarca belediyede çalıştırıldığı ve kendisine kamu kaynaklarından maaş verildiği belirlendi. Suç kaydı bulunan Aydın Ergün'ün belediyedeki işine son verildi. Esenyurt Belediyesi daha önce de terör örgütü bağlantılı kişilerin belediyede istihdam edilmesiyle gündeme gelmişti.