Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki iddialara ilişkin açıklama yaptı!

Sağlık Bakanlığının "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla 29 Ocak 2025'te illere gönderilen Yangın Önleme Tedbirleri kapsamında ilgili hastanede gerekli çalışmanın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen alanda 3 adet yangın çıkış kapısının olduğu, fuaye alanında acil çıkışı etkilemeyecek şekilde bir depo oluşturulduğu ancak Yangın Önleme Tedbirleri yazısı kapsamında durumun yeniden değerlendirildiği, neticede Sakarya İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde yapılan değerlendirme sonucu, bu alanda gerekli görülen düzenlemenin yapılarak, fuaye alanının boşaltıldığı ve ilave bir çıkış kapısının daha eklendiği anlaşılmıştır."