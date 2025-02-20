TBMM, facia için mesaide

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya otel yangını için kurulan TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu, çalışma takvimini belirledi. Komisyonun önceki gün yapılan toplantısında bir dizi karar alındı. Buna göre komisyon önümüzdeki haftadan itibaren kurum ve kuruluşları çağırıp dinlemeye başlayacak. İlk olarak AFAD yetkilileri komisyona sunum yapacak. Komisyon Kültür ve Turizm, İçişleri, Çalışma, Çevre ve Adalet bakanlıkları yetkilileri ile Bolu valisi ve belediye başkanını da önümüzdeki haftalarda dinleyecek. Komisyon, yangının yaşandığı alanda da incelemelerde bulunacak. Kartalkaya Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok, "Bir daha bu gibi olayların meydana gelmemesi için neler yapılabileceğinin tartışmasını ve değerlendirmesini yapacağız" dedi.

İTFAİYE TARTIŞMASI

Komisyonda itfaiyecilerin nitelikleri de gündeme geldi. MHP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, itfaiyelerde çalışan personelin yeterli olmadığını, akrabalar arasından seçildiği belirterek AFAD bünyesinde itfaiyenin merkezileşmesi önerisi yaptı.