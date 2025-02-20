TÜSİAD Başkanı’na soruşturma

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan'ın savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne talimat verdi. Bunun üzerine Orhan Turan işyerinden, Mehmet Ömer Arif Aras ise evinden alınarak adliyeye götürüldü. Savcılık tarafından ayrı ayrı ifadeleri alınan Turan ve Aras, adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'YARGIYA MÜDAHALE DURUMU ORTAYA ÇIKTI'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, TÜSİAD'ın sürdürülen soruşturma ve davalarla ilgili çıkışı konusunda, "Bu soruşturma ve davalarda suç vardır ya da yoktur bilemeyiz ama bunlar doğru değildir" şeklinde yorum yapılmasının yargıya müdahale anlamına gelebilecek durum ortaya çıkardığını belirterek, "Herkesin konuşmalarında dikkat etmesi gereken hususlar var. TÜSİAD'ın son yaptığı açıklamada, 'insan hakları temelli, demokratik hukuk devletinin tahkim edilmesi ve kalkınmanın bu şekilde sağlanacağına' yönelik beyanı oldu.

22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunun için çalışıyoruz... Bu ülkede hukuk güvenliği var, yargı sistemimiz sonuna kadar işliyor. Hukuk güvenliğinin olmadığına yönelik kara propagandanın işadamlarımıza da sanayicimize de ekonomimize de katkısı olmaz" diye konuştu. Bakan Tunç ayrıca, DEM Parti heyetinin İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvurması halinde izin vereceklerini belirterek, "Önceden iki başvuru oldu ve ikisinde de değerlendirmemizi yaptık ve izinler gerçekleşti. DEM Partililerin görüşmesi de sağlanmış oldu. Yeni bir başvuru söz konusu olursa bunu da tabii ki değerlendirip bu konudaki izni sağlarız" dedi. ANKARA