Yeni Türkiye’de TÜSİAD haddini bilmeyi öğrenecek

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi:

Demokraside hiç kimse eleştiriden layusel değildir. Demokrasimizin standardını yükselten, yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız. TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı.

TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorlardı. İhracatımız 262 milyar doları buldu. 6 bin 100 km olan bölünmüş yol uzunluğu 30 bine yaklaştı. Nice çalışmayla refahı tabana yaydık. Bu süreçte çok ciddi dirençle karşılaştık. Rant musluklarını kestiklerimizin operasyonlarına maruz kaldık. Bunların başında TÜSİAD geliyordu. Türkiye'nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir.

TÜSİAD'ın 'çöktü' diyerek feveran ettiği rant düzenleridir. Ayrıcalıklı sistem çökmüştür. Siyasetçilere had bildirdikleri sistem çökmüştür. Gazete manşetlerinden siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür. Eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasetçiler maaşlı elemanlarınız değildir. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İşadamı derneğiyseniz işadamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız. Kusura bakmayın bu ülkeyi tekrar istikrarsızlık batağına sürüklemenize izin vermeyiz. Çöken TÜSİAD'ın iddia ettiği gibi sistem değil, kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Morali bozuk olan ülke değil, TÜSİAD buraya dikkat et, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamayan TÜSİAD demirbaşlarıdır. Güven bunalımı yaşayan halkımız değil, TÜSİAD'dır.



ÖZEL, BİZE ŞİİR BİLMEZ DERKEN 85 MİLYONA REZİL RÜSVA OLDU

Muhalefette genel başkanlar değişti ama kendi halkına yabancı zihniyette bir değişim yaşanmadı. CHP'de gelenin gideni aratma geleneği Özel'le de değişmedi. CHP liderinin trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımıza biz üzülüyoruz. Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi. 3 haftadır marjinal sol örgütlerin sloganını meşrulaştırmak için kendini paraladı. Adeta 40 dereden su getirdi. Grup kürsüsünde Almanca şiir okuma müsameresinden şahsımıza yönelik edepsizce hakaretlere kadar her türlü hünerini sergiledi. Sonuçta ne oldu söyleyeyim: Motor su kaynattı, hafıza error verdi. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Bize şiir bilmez derken, asıl cahilin, asıl şiir bilmezin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Merhum Ziya Gökalp'in şiirini okuyup caka satmak isterken tam anlamıyla bir şiir katliamına imza attı. Aklına her geleni söylemek, boş konuşmak, polemik peşinde koşmak akıllı bir siyaset değil.



ESKİ ZİHNİYETİ TEDAVÜLE SOKMAYI BAŞARAMAYACAKSINIZ

Türkiye'nin bölgesinde siyasi, sosyal gücünü genişlettiği, içeride hayat pahalılığı ve enflasyona karşı kararlı bir program uyguladığı, terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar attığı bir dönemde TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulduğunun farkındayız. Başaramayacaksınız. Muhterislere teslim olmamızı bekliyorsanız, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek.

Türkiye'yi 5. kol elemanlarının güdümüne sokmak istiyorsanız canımız pahasına da olsa rıza göstermeyeceğiz. TÜSİAD'ın verdiği her konu hukukun, adaletin, hakimlerin yetki alanındadır.

DEPREMDE NE YAPTINIZ?

Ey TÜSİAD, deprem afetinde siz ne yaptınız? Siz AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz? Azerbaycan, Pakistan yardıma koşarken siz neredeydiniz? Zerre kadar vicdanları varsa söylesinler. Depremin üzerinden 2 yıl geçmeden 201 bin konutu teslim eden başka ülke var mıdır?

KUKLALARLA İŞİMİZ OLMAZ

TÜSİAD'ın açıklaması sonrasında 'emre emade uşak' misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır.

KENDİ ÜLKELERİNE MİYOP BAKANLAR GERÇEĞİ GÖREMEZ

Düşünün öyle bir ruh halindekiler ki Türkiye'nin dünyadaki rolüne dair övgü dolu sözlere itiraz, rakiplerimizden önce muhalefet partilerinden geliyor. Hele bir tanesinin cehaleti karşısında hayret etmemek inanın elde değil. Ne dünyadan haberi var ne de yükselen Asya gerçeğine vâkıf. Köhne mantığıyla 'Geri kalmış' diyerek küçümsediği ülke, dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20 ülkesi. Sığ bir zihniyetle muhatabız. Kendi ülkelerine miyop bakanlar, burunlarının ucundaki gerçeği göremese de Asya'dan Afrika'ya tüm mazlumlar Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının gayet bilincindedir.

'CHP'DE ŞAİBELİ KURULTAY' YORUMU:

ÇEVİRDİKLERİ DOLAPLAR ORTALIĞA SAÇILMAYA BAŞLADI

Partimize yakışır bir şekilde kongre maratonumuzun son düzlüğüne ulaşmış bulunuyoruz. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, başka siyasi partilerle ilgili alevlenen tartışmalara baktığımızda daha iyi anlıyoruz. Lafa gelince şeffaflık ve dürüstlüğü hiç kimseye bırakmayanların çevirdikleri dolaplar ortalığa saçılmaya başladı. Medyaya yansıyan iddiaların yenilir yutulur bir tarafı yok. Bakın burada şunu söylemek mecburiyetindeyim: Türkiye Yüzyılı'nı konuştuğumuz bir dönemde, Türk siyasetinin bu tür yüz kızartıcı ithamlarla gündeme gelmesinden onlar adına biz utanıyoruz. Ana muhalefet cephesinde patlak veren iddiaları, kendi seçmenlerinin de büyük bir taaccüp ve teessüfle takip ettiğine inanıyorum. Temennimiz ortaya dökülen bu pisliklerin ana muhalefette bir arınmaya ve temizlenmeye vesile olmasıdır.

Para kulelerinin temsil ettiği mülevves anlayışın önce ana muhalefetten, sonra da siyaset kurumundan sökülüp atılması şart. İster ülke genelinde isterse siyasi parti bünyesinde olsun, sandığın itibarına gölge düşüren her türlü gayrimeşru tasarrufun reddedilmesi, Türk demokrasinin saygınlığı adına önemli bir kazanım olacaktır. Biz şeffaflığın, dürüstlüğün ve seçmen iradesinin hiçbir müdahaleye maruz kalmadan özgürce tecelli etmesinden yanayız. Eskisi ve yenisi ile CHP genel başkanlarının içinde debelendikleri gayya kuyusuna bizi de çekmelerine müsaade etmeyeceğiz. Onlara önerimiz şudur: Kapanmamış bir hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Konu yargıya da intikal ettiğine göre, gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Ama bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Bizim onların hançer siyasetiyle oyalanacak ne vaktimiz ne sabrımız ne de bu rezaletleri kaldıracak midemiz var. Biz ne hançer biliriz ne de şaibeli iş yaparız. Siyasette de devlet idaresinde de bütün işlerimizi daima kanuna, nizama, teamüllere ve etik değerlere uygun icra ederiz.



UFKU DAR OLANLAR TOGG'U ANLAYAMAZ

Asya turunda muhataplarımıza Togg hediye ettik. Lokum yerine Türkiye'nin yeni sembolü Togg hediye etmemizin muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Ufku dar olanlar 10 bin km ötede Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlayamaz. Şarap tatmak için Avrupa'ya gidenler 360 derecelik dış politika vizyonumuzu anlamaz.

MUHALEFET AÇIĞI BÜYÜYOR

Türkıye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı var. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz. Muhalefet siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürme alışkanlığından bir türlü vazgeçmedi. 'Muhalefet yapıyoruz' ambalajına sardıkları düşmanca eylemleriyle Türkiye'ye vakit kaybettirdiler.

GAZZE'DE SÜRGÜNE İZİN VERMEYİZ

Gerek Gazze'de gerekse başka yerlerde, mazlum ve mağdurların yanında eğilmeden dimdik ayaktayız. Avrupa dahil birçok ülkenin sustuğu dönemde Gazze, Filistin, Yemen için hiç susmadan sesimizi yükselttik. Amerikan yönetiminin, İsrail'in kışkırtmasıyla Gazzelileri öz yurtlarından sürgün etmeyi hedefleyen gayri insani ve gayri meşru planlarına izin vermeyiz.

CHP, YRP, İYİ PARTİ VE DEVA'DAN AK PARTİ'YE KATILIM

Başkan Erdoğan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozet taktı. Rozet takma töreninde konuşan Erdoğan, "AK Parti olarak milletimize hizmet yolunda saflarımızı genişletiyoruz. Yerel yönetimlerde halkın beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek kadroları güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. İşte AK Parti'ye katılan ve rozet takılan belediye başkanlarının isimleri ve geldikleri partiler:

Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)

Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP)

Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi - YRP)

Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)

Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)

Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)

Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti)

Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)

Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)

Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP).

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlığına kavuşmasından duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ediyorum.

BARIŞ DİPLOMASİSİ KİTAP OLUYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği" isimli yeni bir kitap hazırlandığını duyurdu.