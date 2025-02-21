Abdullah Zeydan’a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti! Gerekçeli karar açıklandı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11 Şubat'taki karar duruşmasında, tutuksuz sanık Abdullah Zeydan'a "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin 18 sayfalık gerekçeli karar yazıldı.

Gerekçeli kararda, sanık Zeydan ve bazı tanıkların ifadeleri ile bilirkişi raporuna yer verildi.

Kararda, "Sanık Zeydan'ın özel güvenlik bölgesi ilan edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarına karşı operasyon yapılan Varagöz mevkisine beraberindeki kişilerle gitmek istemesiyle, burada terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonları zayıflatmak istediğinden şüphe duyulmadığı anlaşılmaktadır." denildi.

"Sanık hakkında her ne kadar terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame tanzim edilmiş ve iddianamenin kabulüyle kamu davası açılmış ise de Zeydan'ın eylemlerinde sıklık gözlemlenmemesi ve hiyerarşik yapıya dahil olduğuna dair cezalandırılması için yeterli her türlü şüpheden uzak somut delil elde edilememesi nedeniyle sanığın eyleminin 'terör örgütüne yardım etmek suretiyle üye olmak' suçu olduğu mahkeme tarafından kabul edilmiş, sanığın doğrudan 'üye' olmaktan dolayı cezalandırılması cihetine gidilmeden hüküm kurulmuştur." ifadelerine yer verilen kararda, sanığın dinlenen tanık beyanlarından anlaşıldığı üzere yasaklı bölgeye ulaşmasına izin verilmeyerek durdurulduğu ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığı belirtildi.

Gerekçeli kararın değerlendirme ve sonuç kısmında şöyle denildi:

"Sanığa, 30 yılı aşkın süredir silahlı faaliyet gösteren, on binlerce mensubu bulunan, bugüne kadar 40 binden fazla vatandaşımızın ölümüne sebebiyet veren bir örgüte yardım etmeye çalışması nedeniyle, yardım edilmek istenen örgütün tehlikeliliği, devlet ve milletin bölünmez bütünlüğüne bugüne kadar verdiği zararın boyutu gözetilerek, alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle hapis cezası verilmiştir.

Sanığın suçu işlediği yerin güvenlik kuvvetlerinin bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdiği kırsal alan olması, sanığın kastının yoğunluğu gözetilerek sanığa verilen cezada Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/7 maddesi gereğince takdiren 1/3 oranında indirim yapılmış, sanığın işlediği suçun 3713 sayılı yasanın 3/1 maddesinde sayılan terör suçlarından olması nedeniyle aynı yasanın 5/1 maddesi gereğince sanığa verilen cezada 1/2 oranında artırım yapılmış ve eylemin teşebbüs aşamasında kalması sebebiyle TCK'nin 35/2 maddesi gereğince 1/4 oranında indirim uygulanmasına karar verilmiştir."

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından aynı mahkemede yeniden yargılanan Zeydan'a 11 Şubat'taki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan 15 Şubat'ta görevden uzaklaştırılmış, Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.