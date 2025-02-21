Bakan Tunç kara propaganda yapanlara seslendi: Neredeydiler?

Konya'nın Kulu İlçesi Adalet Binası açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin hâkim olmadığı yönünde kara propaganda yapmaya çalışanlar, 27 Nisan bildirisine ne karşı ne söylediler? Bu ülkede iktidar partisine karşı bir kapatma davası açıldığında sesleri çıktı mı bunların? Gezi olaylarıyla bu ülkeyi kaos ortamına sürüklemeye çalışanlar, o terörist paçavralarını Taksim'de binalara asanlara karşı o sivil toplum kuruluşları, bir çift laf söyleyebildiler mi? 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ne söyleyebildiler? Bu ülkede demokrasiye sahip çıkma noktasında, millet iradesine sahip çıkma noktasında bir şey söylediler mi?" dedi.

BU DEVLETE HAKARETTİR

Bugün çıkıp 3 tane hakaret soruşturması nedeniyle hukuk devletinin olmadığını, bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemenin insafsızlık olduğunu Bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve mille hakaret olduğunu belirten Bakan Tunç, "Türkiye'de hukuk güvenliğinin alabildiğine var olduğunu belirterek Çıkıp kürsülere 'Türkiye'de hukuk güvenliği yok ey yabancı yatırımcı buraya gelmeyin' demek bir iş adamları derneğinin sözü olabilir mi? şeklinde konuştu.

BUNU EN İYİ ŞEKİLDE KİM BİLİR? TÜSİAD BİLİR

Türkiye'de 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın, hukuk güvenliği sayesinde, yatırım ortamının iyileştirilmesi sayesinde, fabrikaların organize sanayi bölgelerini doldurması sayesinde, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi sayesinde, üretimin artması sayesinde 262 milyar dolara yükseldiğini ve Bunu en iyi TÜSİAD'ın bileceğini aktaran Bakan Tunç, "O ortam sağlanmasa, hukuk güvenliği sağlanmasa bu olabilir miydi? 80 yıl boyunca, 2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, gelen yabancı sermaye tutarı 15 milyar dolar Sadece geçen yıl gelen miktar 11.3 milyar dolar, bir yılda. Neredeyse 15 milyar dolara yakın bir rakam. 22 yıl boyunca ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye tutarı 273 milyar dolara ulaştı. 15 milyar dolar nerede? 273 milyar dolar nerede? Hukuk güvenliği olmasa doğrudan yabancı sermaye, yabancı yatırımcı ülkeye güvenmese 15 milyar dolardan 273 milyar dolara yükselir miydi?" dedi.

1 YILDA 13 MİLYON 900 BİN KARAR

Hâkim ve savcı, avukatların da desteğiyle 1 yılda 13 milyon 900 bin karar verildiği aktaran Bakan Tunç, "Bunların hepsini göz ardı edeceksiniz, hukuk devletini ve hukuk güvenliğini sağlamak için fedakarca çalışan hakim ve savcılarımızın emeğini, yargı çalışanlarımızın emeğini bir tarafa bırakacaksınız, 3 tane hakaret soruşturmasıyla 'ülkede hukuk güvenliği yok' diyeceksiniz. Buna müsaade etmeyiz. Biz bu ülkenin yüksek standartlı bir demokrasi yolunda Türkiye Yüzyılında hukuk güvenliğini tahkim ederek yolumuza devam edeceğiz ve milletimizin refahını artırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.