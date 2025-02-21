Bir asırlık tünel rüyası gerçek oluyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin karayolu ağındaki önemli geçitlerinden biri olan Seydişehir-Manavgat yolundaki Alacabel Geçidi, Karadeniz, Marmara, Güneydoğu ve İç Anadolu'yu, Akdeniz'e en kısa mesafede bağlayan önemli yolların başında geliyor. Tünelin yapımıyla birlikte Antalya ve Konya arasındaki 3.5 saatlik mesafe, 2 saate inecek. 15 kilometrelik tünelin yıl sonuna doğru hizmete girmesi bekleniyor. Alacabel Tüneli İnşaatı şirket yetkilisi Buğrahan Tuncel, tünelin iki tarafının açıldığını, çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlandığını söyledi. AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu da çift yönlü tünelin ekonomiye yıllık katkısının 150 milyon dolar olacağını aktardı.